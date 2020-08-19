Вспышка COVID-19 в ВСУ: за сутки зафиксировали 40 новых случаев

19 августа, 2020, 15:30

По состоянию на 19 августа в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 458 человек, за сутки выявили 40 новых случаев

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook .

"По состоянию на 10.00 19 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 458 человек. За прошедшие сутки зарегистрированы 40 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 8 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украина, Львовская областная клиническая больница - 1 работник ВС Украины, городская клиническая больница г.. Львов - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 32 человека (Киевская область - 13 военнослужащих и 5 работников ВС Украины, Львовская область - 7 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Ривненская область - 1 военнослужащий, Житомирская область - 1 работник ВС Украины, Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий, Черниговская область - 1 военнослужащий и Хмельницкая - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Отмечается, что всего за время пандемии выздоровели - 816 человек, летальных исходов - 6.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 813 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 195 человек.

По состоянию на утро 18 августа было зафиксированы 1 967 новых случаев коронавируса, 28 пациентов умерли, 812 - выздоровели.

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