Военный переворот в Мали: президент подал в отставку и распустил парламент

19 августа, 2020, 10:08

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку и распустил парламент страны

Об этом сообщает ВВС.

Накануне военные в африканской стране Мали в ходе переворота арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.

Также задержаны несколько высокопоставленных чиновников, в том числе министры финансов и иностранных дел. Их отвезли на базу Кати, в 15 километрах от столицы страны Бамако.

Противники нынешнего президента Ибрагима Бубакара Кейта с июня возглавили массовые акции протеста, требуя отставки лидера в связи с его неспособностью восстановить безопасность и бороться с коррупцией.

По данным ООН и правозащитников, в результате беспорядков погибли по меньшей мере 14 человек.

Напомним, что в 2012 году мятеж в Кати привел к государственному перевороту, в результате которого был свергнут тогдашний президент Амаду Тумани Туре.

Противники нынешнего президента Ибрагима Бубакара Кейта с июня возглавили массовые акции протеста, требуя отставки лидера в связи с его неспособностью восстановить безопасность и бороться с коррупцией. По данным ООН и правозащитников, в результате беспорядков погибли по меньшей мере 14 человек.

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