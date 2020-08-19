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Espreso.tvОбществоВоенный переворот в Мали: президент подал в отставку и распустил парламент

Военный переворот в Мали: президент подал в отставку и распустил парламент


фото: reuters
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку и распустил парламент страны

Об этом сообщает ВВС.

Накануне военные в африканской стране Мали в ходе переворота арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.

Также задержаны несколько высокопоставленных чиновников, в том числе министры финансов и иностранных дел. Их отвезли на базу Кати, в 15 километрах от столицы страны Бамако.

Противники нынешнего президента Ибрагима Бубакара Кейта с июня возглавили массовые акции протеста, требуя отставки лидера в связи с его неспособностью восстановить безопасность и бороться с коррупцией.

По данным ООН и правозащитников, в результате беспорядков погибли по меньшей мере 14 человек.

  • Напомним, что в 2012 году мятеж в Кати привел к государственному перевороту, в результате которого был свергнут тогдашний президент Амаду Тумани Туре.
  • Противники нынешнего президента Ибрагима Бубакара Кейта с июня возглавили массовые акции протеста, требуя отставки лидера в связи с его неспособностью восстановить безопасность и бороться с коррупцией. По данным ООН и правозащитников, в результате беспорядков погибли по меньшей мере 14 человек.

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