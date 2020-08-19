Военный переворот в Мали: президент подал в отставку и распустил парламент
Об этом сообщает ВВС.
Накануне военные в африканской стране Мали в ходе переворота арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.
Также задержаны несколько высокопоставленных чиновников, в том числе министры финансов и иностранных дел. Их отвезли на базу Кати, в 15 километрах от столицы страны Бамако.
Противники нынешнего президента Ибрагима Бубакара Кейта с июня возглавили массовые акции протеста, требуя отставки лидера в связи с его неспособностью восстановить безопасность и бороться с коррупцией.
По данным ООН и правозащитников, в результате беспорядков погибли по меньшей мере 14 человек.
- Напомним, что в 2012 году мятеж в Кати привел к государственному перевороту, в результате которого был свергнут тогдашний президент Амаду Тумани Туре.
- Противники нынешнего президента Ибрагима Бубакара Кейта с июня возглавили массовые акции протеста, требуя отставки лидера в связи с его неспособностью восстановить безопасность и бороться с коррупцией. По данным ООН и правозащитников, в результате беспорядков погибли по меньшей мере 14 человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-