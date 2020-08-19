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Espreso.tvОбществоВо Франции за соблюдением масочного режима будут следить спецназовцы

Во Франции за соблюдением масочного режима будут следить спецназовцы


фото: reuters
Более сотни офицеров отряда специального назначения Франции отправят в муниципалитет Марселя, чтобы следить за ношением масок во время эпидемии коронавируса

Об этом сообщает Newsweek .

Требование носить маски в общественных местах действует во Франции с июля, однако в последнее время многие отказываются это делать.

"Мы укрепляем меры контроля пользования масками", - заявил пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь.

Напомним, во Франции обязали надевать маски на работе.

Согласно данным сайта Worldometers, во Франции за все время эпидемии обнаружили более 221 000 случаев коронавируса, умерли более 30 000 инфицированных, выздоровели более 84 000 человек.

За последние сутки в стране зафиксировано 2238 новых случаев заболевания COVID-19, 17 человек умерли.

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