В Одессе появились два новых университета, - решение правительства
19 августа, 2020, 15:34
Правительство утвердило решение о создании Государственного университета "Одесская политехника" и Государственного университета интеллектуальных технологий и связи
Об этом сообщает ZN.ua.
Университет "Одесская политехника" создан путем объединения Одесского национального политехнического университета и Севастопольского национального технического университета.
Одесская национальная академия связи имени Попова и Одесская государственная академия технического регулирования и качества объединились в Университет интеллектуальных технологий и связи.
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