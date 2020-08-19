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Espreso.tvОбществоВ Одессе появились два новых университета, - решение правительства

В Одессе появились два новых университета, - решение правительства


фото: mapio
Правительство утвердило решение о создании Государственного университета "Одесская политехника" и Государственного университета интеллектуальных технологий и связи

Об этом сообщает ZN.ua.

Университет "Одесская политехника" создан путем объединения Одесского национального политехнического университета и Севастопольского национального технического университета.

Одесская национальная академия связи имени Попова и Одесская государственная академия технического регулирования и качества объединились в Университет интеллектуальных технологий и связи.

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