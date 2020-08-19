В Минске ОМОН разогнал людей, которые хотели провести "марш скорби"
19 августа, 2020, 11:30
В Минске возле филармонии собрались около 150 человек, чтобы провести "марш скорби"
Как сообщает NEXTA Live , в филармонию приехал ОМОН и разогнал людей.
Участники марша после разгона стали двигаться вдоль Независимости в сторону Академии наук, но сотрудники ОМОНа продолжали следить за этим.
В результате люди разошлись.
Ранее сообщалось, что ОМОН разогнал людей, которые вышли в поддержку сотрудников МТЗ.
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