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Espreso.tvОбществоВ Минске ОМОН разогнал людей, которые хотели провести "марш скорби"

В Минске ОМОН разогнал людей, которые хотели провести "марш скорби"


фото: reuters
В Минске возле филармонии собрались около 150 человек, чтобы провести "марш скорби"

Как сообщает NEXTA Live , в филармонию приехал ОМОН и разогнал людей.

Участники марша после разгона стали двигаться вдоль Независимости в сторону Академии наук, но сотрудники ОМОНа продолжали следить за этим.

В результате люди разошлись.

Ранее сообщалось, что ОМОН разогнал людей, которые вышли в поддержку сотрудников МТЗ.

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