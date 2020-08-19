В Литве планируют запретили въезд Лукашенко и еще 31 чиновнику из Беларуси

Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в эфире национального радио, передает "Sputnik Беларусь".

"Мы не будем раскрывать содержание фамилий, скажу только, что есть 32 фамилии, в том числе Александр Лукашенко и другие должностные лица из тех структур, которые ответственны: силовые структуры - ОМОН, КГБ, избирательная комиссия", - сказал Линкявичюс.

Окончательное решение о введении санкций должно принимать Министерство внутренних дел.