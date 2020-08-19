 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Литве планируют запретили въезд Лукашенко и еще 31 чиновнику из Беларуси

В Литве планируют запретили въезд Лукашенко и еще 31 чиновнику из Беларуси

Министерство иностранных дел Литвы внесло президента Беларуси Александра Лукашенко в список лиц, которым рекомендуется запретить въезд в страну, всего в списке - 32 человека

Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в эфире национального радио, передает "Sputnik Беларусь".

"Мы не будем раскрывать содержание фамилий, скажу только, что есть 32 фамилии, в том числе Александр Лукашенко и другие должностные лица из тех структур, которые ответственны: силовые структуры - ОМОН, КГБ, избирательная комиссия", - сказал Линкявичюс.

Окончательное решение о введении санкций должно принимать Министерство внутренних дел.

Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 августа, 2020 среда

больше новостей

19 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать