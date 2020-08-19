В Литве планируют запретили въезд Лукашенко и еще 31 чиновнику из Беларуси
19 августа, 2020, 22:55
Министерство иностранных дел Литвы внесло президента Беларуси Александра Лукашенко в список лиц, которым рекомендуется запретить въезд в страну, всего в списке - 32 человека
Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в эфире национального радио, передает "Sputnik Беларусь".
"Мы не будем раскрывать содержание фамилий, скажу только, что есть 32 фамилии, в том числе Александр Лукашенко и другие должностные лица из тех структур, которые ответственны: силовые структуры - ОМОН, КГБ, избирательная комиссия", - сказал Линкявичюс.
Окончательное решение о введении санкций должно принимать Министерство внутренних дел.
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Напомним, Евросоюз не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.
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