В Киеве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 13 детей

19 августа, 2020, 10:55

Всего в Киеве 10 945 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом написал мэр Виталий Кличко в Telegram.

За минувшие сутки наличие вируса подтвердили у 215 человек. 13 из них - дети. (5 девочек от 3 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17).

Заболели также 110 женщин (18 до 90 лет) и 92 мужчины (18 до 83 г.) Среди них - 6 медиков.

В больницы попали 49 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 26 человек. Всего излечилось 3484 киевлянина.