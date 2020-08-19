В Киеве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 13 детей
19 августа, 2020, 10:55
Всего в Киеве 10 945 подтвержденных случаев COVID-19
Об этом написал мэр Виталий Кличко в Telegram.
За минувшие сутки наличие вируса подтвердили у 215 человек. 13 из них - дети. (5 девочек от 3 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17).
Заболели также 110 женщин (18 до 90 лет) и 92 мужчины (18 до 83 г.) Среди них - 6 медиков.
В больницы попали 49 пациентов.
Выздоровели за минувшие сутки 26 человек. Всего излечилось 3484 киевлянина.
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