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Espreso.tvОбществоВ Киеве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 13 детей

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 13 детей


фото: reuters
Всего в Киеве 10 945 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом написал мэр Виталий Кличко в Telegram.

За минувшие сутки наличие вируса подтвердили у 215 человек. 13 из них - дети. (5 девочек от 3 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17).

Заболели также 110 женщин (18 до 90 лет) и 92 мужчины (18 до 83 г.) Среди них - 6 медиков.

В больницы попали 49 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 26 человек. Всего излечилось 3484 киевлянина.

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