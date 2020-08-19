В Киеве сообщили о заминировании Института травматологии и ортопедии АМН Украины
19 августа, 2020, 14:53
Аноним сообщил о заминировании Института травматологии и ортопедии академии медицинских наук
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Института травматологии и ортопедии АМН Украины на улице Бульварно-Кудрявской, 27.
На месте работает полиция и взрывотехники.
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