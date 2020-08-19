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Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании Института травматологии и ортопедии АМН Украины

В Киеве сообщили о заминировании Института травматологии и ортопедии АМН Украины


фото: rfe
Аноним сообщил о заминировании Института травматологии и ортопедии академии медицинских наук

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Института травматологии и ортопедии АМН Украины на улице Бульварно-Кудрявской, 27.

На месте работает полиция и взрывотехники.

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