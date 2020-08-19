В Киеве патрульные задержали мужчину, который стрелял по их машине

19 августа, 2020, 14:14

19 августа в Соломенском районе Киева мужчина открыл огонь по авто патрульных, что проезжали мимо

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

"Сегодня утром патрульные ехали мимо остановки "Смелянская" в Соломенском районе. Внезапно к дороге подошел человек и совершил прицельный лапоть по служебному автомобилю патрульных. Инспекторы остановились и задержали гражданина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у мужчины изъяли "предмет, похожий на оружие, и блокнот с подозрительными контактами".

На фото, опубликованных полицией можно прочитать "МОН ДНР" и "МОН ЛНР".

"Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение казалась странным и следственно-оперативную группу для извлечения предмета и предоставления правовой квалификации действий гражданина", - добавили пресс-службе.

Фото - патрульная полиция:

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