В Киеве патрульные задержали мужчину, который стрелял по их машине
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.
"Сегодня утром патрульные ехали мимо остановки "Смелянская" в Соломенском районе. Внезапно к дороге подошел человек и совершил прицельный лапоть по служебному автомобилю патрульных. Инспекторы остановились и задержали гражданина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у мужчины изъяли "предмет, похожий на оружие, и блокнот с подозрительными контактами".
На фото, опубликованных полицией можно прочитать "МОН ДНР" и "МОН ЛНР".
"Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение казалась странным и следственно-оперативную группу для извлечения предмета и предоставления правовой квалификации действий гражданина", - добавили пресс-службе.
Фото - патрульная полиция:
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-