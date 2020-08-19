 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве патрульные задержали мужчину, который стрелял по их машине

В Киеве патрульные задержали мужчину, который стрелял по их машине


фото: kyivpatrol
19 августа в Соломенском районе Киева мужчина открыл огонь по авто патрульных, что проезжали мимо

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

"Сегодня утром патрульные ехали мимо остановки "Смелянская" в Соломенском районе. Внезапно к дороге подошел человек и совершил прицельный лапоть по служебному автомобилю патрульных. Инспекторы остановились и задержали гражданина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у мужчины изъяли "предмет, похожий на оружие, и блокнот с подозрительными контактами".

На фото, опубликованных полицией можно прочитать "МОН ДНР" и "МОН ЛНР".

"Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение казалась странным и следственно-оперативную группу для извлечения предмета и предоставления правовой квалификации действий гражданина", - добавили пресс-службе.

Фото - патрульная полиция:

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 августа, 2020 среда

больше новостей

19 августа, 2020 среда

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать