 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве на Шулявском путепроводе ограничат движение из-за ремонтных работ

В Киеве на Шулявском путепроводе ограничат движение из-за ремонтных работ

На Шулявском путепроводе в Киеве частично ограничат движение до 23 августа, это связано с ремонтными работами

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На Шулявском путепроводе частично ограничат движение до 05:00 23 августа. Дорожники устанавливают верхние слои покрытия на главном путепроводе и на подходах со сторон ул. В. Гетьмана и ул. А. Довженко", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 августа, 2020 среда

больше новостей

19 августа, 2020 среда

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать