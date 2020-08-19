В Киеве на Шулявском путепроводе ограничат движение из-за ремонтных работ
19 августа, 2020, 17:44
На Шулявском путепроводе в Киеве частично ограничат движение до 23 августа, это связано с ремонтными работами
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"На Шулявском путепроводе частично ограничат движение до 05:00 23 августа. Дорожники устанавливают верхние слои покрытия на главном путепроводе и на подходах со сторон ул. В. Гетьмана и ул. А. Довженко", - говорится в сообщении.
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