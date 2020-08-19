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Espreso.tvОбществоВ Кремле подтвердили подготовку "нормандской" встречи на уровне советников лидеров стран

В Кремле подтвердили подготовку "нормандской" встречи на уровне советников лидеров стран


фото: reuters
В России заявили, что идет подготовка встречи советников лидеров стран "нормандского формата"

Об этом заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, сообщает Газета.ру

"Знаю, что действительно подготовка к такой встрече велась", - сказал Песков.

Он отметил, что повестка дня встречи будет посвящена реализации договоренностей.

  • Встреча внешнеполитических советников "нормандского формата" для переговоров по Донбассу может произойти 28 августа.

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