В Кремле подтвердили подготовку "нормандской" встречи на уровне советников лидеров стран

19 августа, 2020, 14:44

В России заявили, что идет подготовка встречи советников лидеров стран "нормандского формата"

Об этом заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, сообщает Газета.ру

"Знаю, что действительно подготовка к такой встрече велась", - сказал Песков.

Он отметил, что повестка дня встречи будет посвящена реализации договоренностей.

Встреча внешнеполитических советников "нормандского формата" для переговоров по Донбассу может произойти 28 августа.