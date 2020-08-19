В Кремле подтвердили подготовку "нормандской" встречи на уровне советников лидеров стран
19 августа, 2020, 14:44
В России заявили, что идет подготовка встречи советников лидеров стран "нормандского формата"
Об этом заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, сообщает Газета.ру
"Знаю, что действительно подготовка к такой встрече велась", - сказал Песков.
Он отметил, что повестка дня встречи будет посвящена реализации договоренностей.
- Встреча внешнеполитических советников "нормандского формата" для переговоров по Донбассу может произойти 28 августа.
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