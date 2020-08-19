В центре Киева произошел пожар в жилом доме
19 августа, 2020, 20:47
В Киеве произошел пожар в четырехэтажном жилом доме на улице Большая Васильковская
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"19 августа в ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе по ул. Большая Васильковская, 85 в четырехэтажном жилом доме в квартире на 4 этаже возник пожар с распространением на чердак. В 19:55 пожар локализован на площади 800 кв", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет.
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