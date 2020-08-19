В центре Киева произошел пожар в жилом доме

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"19 августа в ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе по ул. Большая Васильковская, 85 в четырехэтажном жилом доме в квартире на 4 этаже возник пожар с распространением на чердак. В 19:55 пожар локализован на площади 800 кв", - говорится в сообщении.