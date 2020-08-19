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Espreso.tvОбществоВ центре Киева появилась еще одна пешеходная улица

В центре Киева появилась еще одна пешеходная улица


фото: КМДА
19 августа Десятинный переулок в Старом городе сделали пешеходной

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что начиная с 19 августа заезжать автомобилями и парковаться на Десятинном переулке запрещено - от улицы Владимирской до Пейзажной аллеи введена новая схема организации дорожного движения.

В КГГА объяснили такое решение желанием сделать историческую часть Киева комфортной для жителей и гостей столицы.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отметили, что в районе переулка будет работать эвакуатор. Поэтому специалисты призывают учитывать дорожные знаки и разметку и не парковать там свой транспорт.

Фото - КГГА

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