В центре Киева появилась еще одна пешеходная улица
19 августа, 2020, 16:41
19 августа Десятинный переулок в Старом городе сделали пешеходной
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что начиная с 19 августа заезжать автомобилями и парковаться на Десятинном переулке запрещено - от улицы Владимирской до Пейзажной аллеи введена новая схема организации дорожного движения.
В КГГА объяснили такое решение желанием сделать историческую часть Киева комфортной для жителей и гостей столицы.
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отметили, что в районе переулка будет работать эвакуатор. Поэтому специалисты призывают учитывать дорожные знаки и разметку и не парковать там свой транспорт.
Фото - КГГА
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