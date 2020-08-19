В Беларуси от огнестрельного ранения в голову скончался демонстрант - это уже третий погибший во время протестов

19 августа, 2020, 11:51

19 августа в больнице скончался протестующий из Берестя после 8 дней борьбы за его жизнь врачами

Об этом сообщает "Наша Нива" в Telegram.

Погиб 43-летний Геннадий Шутов. Как отмечают журналисты "Наша Нивы" - это третый погибший протестующий.

Родственники не могли найти Геннадия два дня, он был в списке пропавших. Позже его доставили в военный госпиталь в Минске.

Врачи боролись за его жизнь 8 дней. Всего в Бресте 9-11 августа ранены более 100 демонстрантов.

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