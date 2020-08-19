В Беларуси оппозиция сформировала президиум переходного совета: в него вошла Светлана Алексиевич
19 августа, 2020, 16:47
В Беларуси завершили формирование президиума координационного совета для передачи власти, созданного штабом Светланы Тихановской
Как сообщает Наша Нива, в президиум вошли семь человек:
- писательница Светлана Алексиевич;
- экс-министр культуры Павел Латушко;
- юрист Лилия Власова;
- адвокат Максим Знак;
- представитель забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский;
- сопредседатель партии Белорусская христианская демократия Ольга Ковалькова;
- представитель штаба Виктора Бабарыка Мария Колесникова.
Напомним, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила о создании координационного совета для обеспечения мирной передачи власти, поскольку ЦИК Беларуси отдала победу на президентских выборах Александру Лукашенко.
Этот шаг Лукашенко расценил как "попытку оппозиции захватить власть".
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