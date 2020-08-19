В Беларуси оппозиция сформировала президиум переходного совета: в него вошла Светлана Алексиевич

19 августа, 2020, 16:47

В Беларуси завершили формирование президиума координационного совета для передачи власти, созданного штабом Светланы Тихановской

Как сообщает Наша Нива, в президиум вошли семь человек:

писательница Светлана Алексиевич;

экс-министр культуры Павел Латушко;

юрист Лилия Власова;

адвокат Максим Знак;

представитель забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский;

сопредседатель партии Белорусская христианская демократия Ольга Ковалькова;

представитель штаба Виктора Бабарыка Мария Колесникова.

Напомним, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила о создании координационного совета для обеспечения мирной передачи власти, поскольку ЦИК Беларуси отдала победу на президентских выборах Александру Лукашенко.

Этот шаг Лукашенко расценил как "попытку оппозиции захватить власть".

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