В Беларусь не пустили 17 иностранных журналистов, - белорусские пограничники
Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
Как рассказали в ДПКС, несмотря на то обстоятельство, что иностранцы скрывали истинные цели въезда в Беларусь, сообщая о планах относительно посещения различных достопримечательностей, обнаруженные удостоверения журналистов различных вещательных компаний и профессиональная аппаратура раскрывали намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства .
В ведомстве добавили, что нетипичную для иностранцев склонность к перемещению больших сумм наличной валюты было обнаружено у некоторых корреспондентов, выдававших себя за туристов.
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ДПКС также сообщили, что прибыли 18 августа представители ТРК Deutsche Welle и ТРК Danmarks Radio, которые имели аккредитации Министерства иностранных дел для работы на территории Республики Беларусь, не имели проблем с пересечением границы.
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