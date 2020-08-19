В Беларусь не пустили 17 иностранных журналистов, - белорусские пограничники

19 августа, 2020, 13:38

В пункте пропуска "Национальный аэропорт "Минск" 18 августа 17 представителям иностранных СМИ отказано во въезде в Беларусь из-за отсутствия аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории страны

Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

Как рассказали в ДПКС, несмотря на то обстоятельство, что иностранцы скрывали истинные цели въезда в Беларусь, сообщая о планах относительно посещения различных достопримечательностей, обнаруженные удостоверения журналистов различных вещательных компаний и профессиональная аппаратура раскрывали намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства .

В ведомстве добавили, что нетипичную для иностранцев склонность к перемещению больших сумм наличной валюты было обнаружено у некоторых корреспондентов, выдававших себя за туристов.

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ДПКС также сообщили, что прибыли 18 августа представители ТРК Deutsche Welle и ТРК Danmarks Radio, которые имели аккредитации Министерства иностранных дел для работы на территории Республики Беларусь, не имели проблем с пересечением границы.

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