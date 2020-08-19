Украина планирует в ближайшее время закупить до 80 автоматических комплексов весового контроля на дорогах, - Зеленский

19 августа, 2020, 11:33

По словам Зеленского, планируется закупить от 50 до 80 автоматических комплексов габаритно-весового контроля и установить их на всех главных дорогах Украины

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во время рабочей поездки в Запорожскую область.

"Поставлена задача внедрить автоматическую систему проверки, фиксации грузов (весового контроля грузов на дорогах - ред.). Она будет. Шесть "пилотов" мы уже сделали возле Киева. В целом планы от 50 до 80 этих комплексов закупить в ближайшее время и начать устанавливать эти автоматические комплексы ", - сказал Зеленский.

По его словам, при весовом контроле грузовиков должен отсутствовать человеческий фактор.

"Я думаю, это и будет реформа, когда Укртрансбезпека, полиция уйдут с дороги и не будут этим заниматься", - подчеркнул он.

Президент также отметил, что автоматические комплексы взвешивания должны быть установлены на всех дорогах важных дорогах государственного значения.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что до конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплексов габаритно-весового контроля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb