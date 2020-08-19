Украина планирует в ближайшее время закупить до 80 автоматических комплексов весового контроля на дорогах, - Зеленский
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во время рабочей поездки в Запорожскую область.
"Поставлена задача внедрить автоматическую систему проверки, фиксации грузов (весового контроля грузов на дорогах - ред.). Она будет. Шесть "пилотов" мы уже сделали возле Киева. В целом планы от 50 до 80 этих комплексов закупить в ближайшее время и начать устанавливать эти автоматические комплексы ", - сказал Зеленский.
По его словам, при весовом контроле грузовиков должен отсутствовать человеческий фактор.
"Я думаю, это и будет реформа, когда Укртрансбезпека, полиция уйдут с дороги и не будут этим заниматься", - подчеркнул он.
Президент также отметил, что автоматические комплексы взвешивания должны быть установлены на всех дорогах важных дорогах государственного значения.
- Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что до конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплексов габаритно-весового контроля.
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