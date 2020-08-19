У командующего ВМС Украины обнаружили COVID-19 - СМИ

19 августа, 2020, 12:04

COVID-19 подтвердили у командующего Военно-морскими силами Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы

Об этом сообщает Думская со ссылкой на собственные источники.

Командующий ВМС получил положительный результат теста на коронавирус еще в прошлую пятницу.

"В связи с болезнью командующего на самоизоляцию пошли несколько десятков офицеров, контактировавших с ним в последнее время. Однако наш собеседник говорит, что на обороноспособности государства этот инцидент не скажется: и у Неижпапы, и у других заболевание протекает бессимптомно, они работают, но удаленно, поддерживая связь друг с другом ", - говорится в сообщении.

Ранее журналисты сообщили, что 4 августа коронавирус обнаружили у одного члена экипажа фрегата "Гетман Сагайдачный". Весь экипаж протестировали.