У командующего ВМС Украины обнаружили COVID-19 - СМИ
19 августа, 2020, 12:04
COVID-19 подтвердили у командующего Военно-морскими силами Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы
Об этом сообщает Думская со ссылкой на собственные источники.
Командующий ВМС получил положительный результат теста на коронавирус еще в прошлую пятницу.
"В связи с болезнью командующего на самоизоляцию пошли несколько десятков офицеров, контактировавших с ним в последнее время. Однако наш собеседник говорит, что на обороноспособности государства этот инцидент не скажется: и у Неижпапы, и у других заболевание протекает бессимптомно, они работают, но удаленно, поддерживая связь друг с другом ", - говорится в сообщении.
- Ранее журналисты сообщили, что 4 августа коронавирус обнаружили у одного члена экипажа фрегата "Гетман Сагайдачный". Весь экипаж протестировали.
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