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Espreso.tvОбществоУ командующего ВМС Украины обнаружили COVID-19 - СМИ

У командующего ВМС Украины обнаружили COVID-19 - СМИ


фото: dumskaya
COVID-19 подтвердили у командующего Военно-морскими силами Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы

Об этом сообщает Думская со ссылкой на собственные источники.

Командующий ВМС получил положительный результат теста на коронавирус еще в прошлую пятницу.

"В связи с болезнью командующего на самоизоляцию пошли несколько десятков офицеров, контактировавших с ним в последнее время. Однако наш собеседник говорит, что на обороноспособности государства этот инцидент не скажется: и у Неижпапы, и у других заболевание протекает бессимптомно, они работают, но удаленно, поддерживая связь друг с другом ", - говорится в сообщении.

  • Ранее журналисты сообщили, что 4 августа коронавирус обнаружили у одного члена экипажа фрегата "Гетман Сагайдачный". Весь экипаж протестировали.

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