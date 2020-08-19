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Espreso.tvСпортТренер Кличко пообещал Ломаченко проблемы в бою с Лопесом

Тренер Кличко пообещал Ломаченко проблемы в бою с Лопесом


фото: Getty Images
Последний тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс заявил, что на украинца Василия Ломаченко ждет сложный бой против американца Теофимо Лопеса

Об этом сообщает vRINGe.com.

По словам Бэнкса, соперник может создать Ломаченко существенные проблемы.

"У Ломаченко есть опыт. Но только его поймают на работе ног, его ловят ударом, как он был пойман в одном из предыдущих поединков. Я верю, что с ним все будет хорошо, но это будет сложный бой. Лопес выйдет в ринг в поисках славы. Он сделает все, что сможет и отдаст все, что у него есть. Это будет сложно, и вот почему трудно определить победителя", - сказал Бэнкс.

В то же время, американец, который тренировал Владимира Кличко, посоветовал Ломаченко, как сдержать Лопеса.

"Ломаченко не позволяет себе использовать всю свою мощь, он не "садится" под удары. Ломаченко - лучший панчер, чем люди считают. Если он поразит Лопеса, то соперник больше не будет переть на него, он вообще не будет на него идти" , - убежден Бэнкс.

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