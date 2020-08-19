Трамп перепутал Беларусь с террористами. ВИДЕО

19 августа, 2020, 10:50

Президент США Дональд Трамп перепутал Беларусь с террористами, комментируя выборы президента в стране

Глава Белого дома во время брифинга не расслышал вопрос журналиста, который интересовался, поддерживает ли Трамп протестующих в Беларуси.

"Поддерживаю ли я протестующих и террористов?", - спросил Трамп.

Позже, когда президенту пояснили, что речь о Беларуси, Трамп сказал: "О, мне показалось, что сказали протестующих и террористов"

Президент США заявил, что "не видит много демократии в стране".

"Не похоже, что мы видим много демократии в Беларуси. Там, безусловно, прошел очень большой марш, и он кажется был мирным", - заявил глава Белого дома.

Asked if he supports protesters in Belarus, Trump mishears the reporter and offers a Freudian slip - "protesters and terrorists?" Then, after paying lip service to democracy, he takes the opportunity to bash "so-called peaceful protesters" in Portland. pic.twitter.com/NvulVR26zi - Aaron Rupar (@atrupar) August 18, 2020

Вместе с тем, Трамп отметил исключительно мирный характер протестов в Беларуси, сравнив их с массовыми беспорядками и грабежами, которые прокатились США в ответ на смерть при задержании полицейскими чернокожего правонарушителя Джорджа Флойда.

"Это, безусловно, очень масштабные акции. И это, среди прочего чрезвычайно мирные акции, - в отличие от некоторых так называемых" мирных протестов ", которые мы имеем (в США - ред.), они сжигают магазины. Те протесты не были мирными. Это анархисты, которые едут в Портленд и другие места. Это анархисты, агитаторы. Это очень плохие люди ", - подчеркнул президент США.

Это второй комментарий Трампа по Беларуси после начала массовых акций протеста против режима Александра Лукашенко. Он заявил, что США "пристально следят" за протестами в Беларуси, и эта ситуация "ужасна".

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