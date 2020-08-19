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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко назвала регионы, в которых 20 августа пройдут грозовые дожди

Синоптик Наталья Диденко назвала регионы, в которых 20 августа пройдут грозовые дожди

20 августа температура воздуха в Украине прогреется от +24°C до +32°C

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook .

"В Украине 20 августа ожидаются кратковременные грозовые дожди на севере, вдоль полосы Харьковщина - Днипро с районами - Николаевщина", - отметила синоптик.

Останется вероятность дождей в западных областях.

Жара будет преобладать, ожидается +26...+32°C, на юге - до +32...+34°C. На Западе ожидается +24...+28°C.

По словам синоптика, в Киеве завтра, 20 августа, +30...+32°C, однако возможен кратковременный дождь с грозой.

"Ослабление жары в столице предполагается уже 21-22-го августа, однако в воскресенье, в День флага и в День Независимости Украины снова потеплеет до +27...+30°C", - отметила синоптик.

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