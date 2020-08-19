Сутки в зоне ООС прошли без обстрелов, - штаб

19 августа, 2020, 07:27

Во вторник, 18 августа, в зоне проведения операции объединенных сил не было зафиксировано ни одного обстрела

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"18 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны", - говорится в сообщении.

18 августа боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала суток 19 августа по состоянию на 7:00 на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

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