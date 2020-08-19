Сутки в зоне ООС прошли без обстрелов, - штаб
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"18 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны", - говорится в сообщении.
18 августа боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала суток 19 августа по состоянию на 7:00 на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
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