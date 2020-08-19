Суд Ивано-Франковска оправдал священника УПЦ (МП), который собирал людей на службу во время карантина

19 августа, 2020, 10:38

Священника УПЦ Московского патриархата Николая Зеленюка признали невиновным в нарушении правил карантина и отменили штраф на сумму 34 тыс.грн

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на постановление Ивано-Франковского апелляционного суда от 13 августа.

Апелляционную жалобу подал адвокат церковнослужителей, который не согласился с постановлением Ивано-Франковского городского суда от 21 мая, который признал виновным священника по ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и назначил штраф в размере 34 тыс. грн.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что священник 21 апреля провел массовые религиозные мероприятия в храме на ул. Черновола, 6Б в Ивано-Франковске без обеспечения прихожан средствами индивидуальной защиты и несоблюдение санитарных и противоэпидемических мероприятий.

В то же время в апелляционной инстанции защитник священника заявил о нарушении права его клиента на справедливый суд, ведь рассмотрение дела в суде первой инстанции состоялось без его участия.

Кроме этого, адвокат отметил, что в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства в подтверждение того, что Зеленюк является должностным лицом, которое несет административную ответственность за нарушение правил.

Также при составлении протокола об административном правонарушении, считает адвокат, были нарушены требования ст. 255 КУоАП и не собрано достаточных доказательств, в частности, объяснения свидетелей, которые были участниками богослужения, других свидетелей, которые были участниками богослужения. Добавил, что письменные объяснения свидетелей, которые есть в материалах дела, ими не предоставлялись и не подписывались, составленные и записанные собственноручно работниками полиции. Это же касается церковнослужителей, который трижды отказывался предоставить работнику полиции объяснения и подписывать протокол об административных правонарушениях.

Апелляционный суд исследовал все аргументы и стал на сторону священника.

По мнению апелляции, Ивано-Франковский городской суд рассмотрел дело в первом заседании без надлежащего уведомления священника о рассмотрении дела, чем нарушил требования ст.268 КУоАП и право человека на защиту, привлекаемого к административной ответственности. Также любую повестку о вызове в суд сотрудник УПЦ (МП) не получал.

"Таким образом, суд первой инстанции нарушил конституционное право лица, привлекаемого к административной ответственности на участие в судебном разбирательстве, не обеспечил в возможности предоставить доказательства и привести доводы, из-за чего нарушил требования ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ", - говорится в постановлении апелляционного суда.

Апелляция также выяснила, что ни церковнослужитель, ни свидетели не ставили личные подписи под письменными объяснениями. Поэтому такие доказательства нельзя считать допустимыми.

Кроме этого, апелляционный суд отметил, что в материалах дела отсутствуют данные, подтверждающие, что Николай Зеленюк действительно является священником так называемого УПЦ Московского патриархата и имеет полномочия, которые свидетельствуют о том, что он может считаться должностным лицом, а также то, что именно на него возлагалась организация религиозного обряда 21 апреля.

За нарушение карантина ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях ( "Нарушение правил карантина людей") предусматривается штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн для граждан и 34-170 тыс. грн для должностных лиц.