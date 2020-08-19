Суд снова арестовал коллекцию картин, которая принадлежит Порошенко, - адвокат Новиков
19 августа, 2020, 13:57
Печерский районный суд повторно арестовал коллекцию картин пятого Президента Петра Порошенко
Об этом сказал во время брифинга адвокат Илья Новиков, сообщает Укринформ .
"Печерский райсуд повторно принял решение об аресте имущества, который был отменен Киевским апелляционным судом", - сказал он.
По мнению адвоката, это означает, что Офис генпрокурора "в координации с другими структурами решили продолжать то, что уже начали".
- Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции полотен пятого президента Петра Порошенко
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