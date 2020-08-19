Соперник выдвинул Тайсону ультиматум, бой под угрозой срыва

19 августа, 2020, 12:21

Американский боксер Рой Джонс требует от Майка Тайсона компенсировать ему убытки, понесенные из-за переноса боя

Об этом сообщает Daily Mail .

По словам Роя Джонса, который был обладателем титулов в пяти весовых категориях, из-за переноса боя против бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона с сентября на ноябрь, он понес убытки. Американец требует их компенсировать, в противном случае он откажется от поединка.

"Я больше не посвящаю себя боксу полностью, поэтому мне приходится заниматься другими делами, чтобы зарабатывать. Если я не могу их делать, значит, мне должны за это платить компенсацию. Мои юристы говорят его, чтобы мне все компенсировали. Если они это не сделают, бой будет отменен. Зачем я должен менять дату и портить себе остаток года, если мы согласились на 12 сентября? Они мне сказали, что хотят больше зрителей. Но если будет больше зрителей, то это уже совсем другие деньги. Посмотрим, что будет дальше ", - сказал Джонс.

Поединок между 51-летним Джонсом и 54-летним Тайсоном был запланирован на сентябрь, но его решили перенести на ноябрь 2020 года.

11 августа стало известно, что бой американских боксеров-ветеранов Майка Тайсона и Роя Джонса перенесен с сентября на ноябрь .

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