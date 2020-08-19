Сенсационный трансфер: звезда "Барселоны" может перейти в клуб-новичок АПЛ

19 августа, 2020, 21:36

Защитник "Барселоны" Жерар Пике может продолжить карьеру в лондонском "Фулхэме"

Об этом сообщает Libero.

Английский "Фулхэм", который в этом сезоне вернулся в АПЛ, хочет усилить свою защиту. Главным кандидатом для усиления является защитник "Барселоны" Жерар Пике.

Руководство английского клуба хочет воспользоваться возможной перестройкой в структуре испанского клуба. Пике не является неприкосновенным игроком и может покинуть команду после того, как "Барселону" возглавил Рональд Куман.

В прошлом сезоне 33-летний Жерар Пике провел 45 матчей и забил 1 мяч. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до лета 2022 года.

19 августа испанский футбольный клуб "Барселона" назначил Рональда Кумана новым главным тренером.

Ассистентом нового главного тренера "Барселоны", нидерландца Рональда Кумана, станет бывший форвард каталонского клуба швед Хенрик Ларссон.