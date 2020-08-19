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Espreso.tvСпортСенсационный трансфер: звезда "Барселоны" может перейти в клуб-новичок АПЛ

Сенсационный трансфер: звезда "Барселоны" может перейти в клуб-новичок АПЛ


фото: Getty Images
Защитник "Барселоны" Жерар Пике может продолжить карьеру в лондонском "Фулхэме"

Об этом сообщает Libero.

Английский "Фулхэм", который в этом сезоне вернулся в АПЛ, хочет усилить свою защиту. Главным кандидатом для усиления является защитник "Барселоны" Жерар Пике.

Руководство английского клуба хочет воспользоваться возможной перестройкой в структуре испанского клуба. Пике не является неприкосновенным игроком и может покинуть команду после того, как "Барселону" возглавил Рональд Куман.

В прошлом сезоне 33-летний Жерар Пике провел 45 матчей и забил 1 мяч. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до лета 2022 года.

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