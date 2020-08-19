Scandinavian Airlines возобновила полеты в аэропорт "Борисполь"

19 августа, 2020, 11:51

Авиакомпания Scandinavian Airlines будет выполнять рейсы из Борисполя в Осло каждый вторник

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Борисполь".

Согласно сообщению, первый самолет из Осло (Норвегия) в международный аэропорт "Борисполь" прибыл 18 августа.

Отмечается, что авиакомпания планирует выполнять рейсы из Международного аэропорта "Борисполь" в Международный аэропорт Осло раз в неделю - по вторникам.

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