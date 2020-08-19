 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаScandinavian Airlines возобновила полеты в аэропорт "Борисполь"

Scandinavian Airlines возобновила полеты в аэропорт "Борисполь"


фото: reuters
Авиакомпания Scandinavian Airlines будет выполнять рейсы из Борисполя в Осло каждый вторник

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Борисполь".

Согласно сообщению, первый самолет из Осло (Норвегия) в международный аэропорт "Борисполь" прибыл 18 августа.

Отмечается, что авиакомпания планирует выполнять рейсы из Международного аэропорта "Борисполь" в Международный аэропорт Осло раз в неделю - по вторникам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 августа, 2020 среда

больше новостей

19 августа, 2020 среда

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать