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Espreso.tvОбществоСадовые решил снова баллотироваться в мэры Львова

Садовые решил снова баллотироваться в мэры Львова

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Львова на местных выборах, которые должны состояться 25 октября

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

"19 августа, мне 52 года. Спасибо всем, кто звонит, посылает SMS - очень много поздравлений. И вопрос: "Слушай, Андрей, ты идешь на следующие выборы?" Я думаю: завод по переработке мусора начали строить, еще очень много проблем. Надо достроить? Надо. А улицу Бандеры или Субботовскую с Рясне-2 на Левандовку надо? Надо. А Шевченко, Богдана Хмельницкого? Это все бросить на произвол? Это как-то несерьезно. Поэтому иду", - аргументировал Садовый свое решение.

Добавим, что сейчас, кроме Садового, об участии в выборах мэра Львова заявил народный депутат от "Голоса" Ярослав Рущишин.

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  • Отметим, что в октябре 2018 года Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться на должность мэра Львова. Позже он объяснил такое решение желанием работать на уровне государства.
 
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