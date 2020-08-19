Садовые решил снова баллотироваться в мэры Львова

19 августа, 2020, 19:53

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

"19 августа, мне 52 года. Спасибо всем, кто звонит, посылает SMS - очень много поздравлений. И вопрос: "Слушай, Андрей, ты идешь на следующие выборы?" Я думаю: завод по переработке мусора начали строить, еще очень много проблем. Надо достроить? Надо. А улицу Бандеры или Субботовскую с Рясне-2 на Левандовку надо? Надо. А Шевченко, Богдана Хмельницкого? Это все бросить на произвол? Это как-то несерьезно. Поэтому иду", - аргументировал Садовый свое решение.

Добавим, что сейчас, кроме Садового, об участии в выборах мэра Львова заявил народный депутат от "Голоса" Ярослав Рущишин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb