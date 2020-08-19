Садовые решил снова баллотироваться в мэры Львова
Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
"19 августа, мне 52 года. Спасибо всем, кто звонит, посылает SMS - очень много поздравлений. И вопрос: "Слушай, Андрей, ты идешь на следующие выборы?" Я думаю: завод по переработке мусора начали строить, еще очень много проблем. Надо достроить? Надо. А улицу Бандеры или Субботовскую с Рясне-2 на Левандовку надо? Надо. А Шевченко, Богдана Хмельницкого? Это все бросить на произвол? Это как-то несерьезно. Поэтому иду", - аргументировал Садовый свое решение.
Добавим, что сейчас, кроме Садового, об участии в выборах мэра Львова заявил народный депутат от "Голоса" Ярослав Рущишин.
Поздравляю с праздником!- Андрей Садовый (@AndriySadovyi) August 19, 2020
Меня для вас новость.
Смотрите видео!) Pic.twitter.com/TKbhM7mMKc
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- Отметим, что в октябре 2018 года Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться на должность мэра Львова. Позже он объяснил такое решение желанием работать на уровне государства.
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