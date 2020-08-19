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Espreso.tvМирРоссия может парализовать работу энергосетей в странах Балтии, - The Economist

Россия может парализовать работу энергосетей в странах Балтии, - The Economist

Россия имеет возможность вызвать массовые перебои энергоснабжения в балтийских странах, готовящихся стать частью единой европейской электросети

Об этом сообщает издание The Economist .

Отмечается, что Литва, Латвия и Эстония, которые в свое время были насильно присоединены к Советскому Союзу, пока что зависимы от Единой энергетической системы РФ, покрывающей часть Восточной Европы.

Именно поэтому, Москва вполне способна устроить в странах Балтии блэкаут, первые 3 дня которого, по подсчетам главы одного из местных операторов энергосетей Таави Вескимаги, нанесут ущерб на 2,7 млрд долларов. При этом отключения электричества во время пандемии коронавируса могут стать большим ударом и привести к увеличению количества смертей.

С другой стороны, ожидается, что проект по присоединению стран Балтии к единой европейской энергосети будет реализован не ранее 2025 года.

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Пока фактором, сдерживающим Кремль от применения сценария с блэкаутом, является то, что он может коснуться западных областей России и некоторых регионов Беларуси.

Однако Россия уже активно занимается реконфигурацией своих энергосетей, чтобы избежать этого. В частности, большая работа в этом направлении ведется в Калининграде, отделенном от основной части РФ, где еще в августе 2019 года россияне обеспечили возможность бесперебойной работы сетей в случае блэкаута в Балтии.

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