РФ развернула полевой аэродром в 30 км от границы с Украиной и провела посадки военных вертолетов и самолетов

19 августа, 2020, 12:40

Россия сажала военные самолеты Ан-26, Су-25 и Ил-76 в 30 км от границы с Украиной

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Самолеты садились на аэродроме "Погорелово" возле микрорайона Заводской города Каменец-Шахтинск Ростовской области.

Штурмовики Су-25 Россия в рамках учений сажала в 30 км от границы с Украиной уже не первый раз, а вот военно-транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76 совершили это мероприятие в южном округе.

Самолеты совершали посадку и взлет под прикрытием ударных вертолетов Ми-24 и зенитными ракетными комплексами типа С-300 для противодействия возможным атакам с воздуха.

"Подобные тренировки проводятся уже не первый раз и в случае необходимости позволяют России оперативно перебросить из других регионов страны личный состав в приграничные с Украиной территории для дальнейшего использования в том числе для эскалации агрессии на Донбассе", - говорится в сообщении.

Министерство обороны России отчитывается, что на Черноморском флоте состоится обучение по материально-техническому обеспечению кораблей флота, в частности отработают противодействие быстроходным катерам "диверсантов" .