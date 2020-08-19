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Espreso.tvОбществоРада соберется на внеочередное заседание 25 августа: стала известна повестка дня

Рада соберется на внеочередное заседание 25 августа: стала известна повестка дня


фото: rada.gov.ua
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в связи с предложением президента Владимира Зеленского созывает внеочередное заседание парламента на 25 августа

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

На внеочередном заседании планируют рассмотреть следующие вопросы:

  • внесении изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2020 год
  • внесении изменений в статью 6 закона о государственном бюджете Украины на 2020 год
  • проект постановления Рады об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины
  • ратификация Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором
  • ратификация финансового соглашения Европейские дороги Украины III (проект Развитие трансъевропейской транспортной сети) между Украиной и Европейским инвестиционным банком
  • проект закона Украины о ратификации Финансового соглашения (проект Транспортная связь в Украине - Фаза I) между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

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