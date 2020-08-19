Рада соберется на внеочередное заседание 25 августа: стала известна повестка дня
19 августа, 2020, 15:15
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в связи с предложением президента Владимира Зеленского созывает внеочередное заседание парламента на 25 августа
Об этом сообщает пресс-служба Рады.
На внеочередном заседании планируют рассмотреть следующие вопросы:
- внесении изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2020 год
- внесении изменений в статью 6 закона о государственном бюджете Украины на 2020 год
- проект постановления Рады об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины
- ратификация Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором
- ратификация финансового соглашения Европейские дороги Украины III (проект Развитие трансъевропейской транспортной сети) между Украиной и Европейским инвестиционным банком
- проект закона Украины о ратификации Финансового соглашения (проект Транспортная связь в Украине - Фаза I) между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
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