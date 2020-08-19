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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" предложил 70 млн евро за футболиста "Наполи"

"Манчестер Сити" предложил 70 млн евро за футболиста "Наполи"


фото: Getty Images
Английский "Манчестер Сити" предложил 70 млн евро за сенегальского защитника итальянского "Наполи" Калиду Кулибали

Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в twitter.

По его информации, "Манчестер Сити" договорился с Кулибали о пятилетнем контракте с зарплатой 10 млн евро в год.

Манчестерцы готовы выложить за 29-летнего сенегальца 70 млн евро и бонусы. Неаполитанцы требуют за защитника 80 млн евро. Переговоры между клубами продолжаются.

Калиду Кулибали в нынешнем сезоне сыграл за "Наполи" 34 матча. Также сенегалец выступал за французский "Мец" и бельгийский "Гент".

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