"Манчестер Сити" предложил 70 млн евро за футболиста "Наполи"

19 августа, 2020, 13:50

Английский "Манчестер Сити" предложил 70 млн евро за сенегальского защитника итальянского "Наполи" Калиду Кулибали

Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в twitter.

По его информации, "Манчестер Сити" договорился с Кулибали о пятилетнем контракте с зарплатой 10 млн евро в год.

Манчестерцы готовы выложить за 29-летнего сенегальца 70 млн евро и бонусы. Неаполитанцы требуют за защитника 80 млн евро. Переговоры между клубами продолжаются.

Калиду Кулибали в нынешнем сезоне сыграл за "Наполи" 34 матча. Также сенегалец выступал за французский "Мец" и бельгийский "Гент".

Kalidou #Koulibaly is getting closer to #ManCity , which have offered € 70M + add-ons to #Napoli (ask € 80M to sell him). Talks ongoing to finalize the deal. KK has agreed personal terms for a contract until 2025 (€ 10M / year). #transfers #MCFC https://t.co/rLXNZo2WaL - Nicolò Schira (@NicoSchira) August 18, 2020

Напомним, 18 августа капитан "Манчестер Сити" Давид Сильва подписал контракт с испанским "Реал Сосьедад".

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