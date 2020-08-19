"Лион" - "Бавария": стартовые составы команд на полуфинал Лиги чемпионов

19 августа, 2020, 21:01

Сегодня, 19 августа, в полуфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" сыграет против французского "Лиона"

Об этом сообщает flashscore.ua.

В четвертьфинале немецкий клуб разгромил испанскую "Барселону" со счетом 8:2, а французы сенсационно прошли английский "Манчестер Сити" - 3:1.

В финале победитель сегодняшнего матча сыграет против ПСЖ, который победил немецкий "Лейпциг" - 3:0.

Лига чемпионов

Полуфинал

19 августа

"Лион" (Франция) - "Бавария" (Германия)

"Лион": Лопеш, Дюбуа, Денаер, Марсело, Маркал, Корне, Гимараеш, Какере, Ауар, Токо Экамби, Деппа.

Запасные: Тэтэрушану, Андерсен, Тете, Рафаэль, Диоманд, Мендес, Жан Лукас, Шерки, Бард, Рейне Аделаиде, Траоре, Дембеле.

"Бавария": Нойер, Кимми, Боатенг, Алаба, Дэвис, Алькантара, Горецкий, Перишич, Гнабри, Левандовски, Мюллер.

Запасные: Ульрайх, Хофманн, Одриосола, Зюле, Павар, Лукас Эрнандес, Хави Мартинес, Толиссо, Коман, Коутиньо, Кюизанс, Циркзее.

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

18 августа в полуфинале Лиги чемпионов французский ПСЖ победил немецкий "Лейпциг" со счетом 3:0 .