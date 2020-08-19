"Лион" - "Бавария": стартовые составы команд на полуфинал Лиги чемпионов
Об этом сообщает flashscore.ua.
В четвертьфинале немецкий клуб разгромил испанскую "Барселону" со счетом 8:2, а французы сенсационно прошли английский "Манчестер Сити" - 3:1.
В финале победитель сегодняшнего матча сыграет против ПСЖ, который победил немецкий "Лейпциг" - 3:0.
Лига чемпионов
Полуфинал
19 августа
"Лион" (Франция) - "Бавария" (Германия)
"Лион": Лопеш, Дюбуа, Денаер, Марсело, Маркал, Корне, Гимараеш, Какере, Ауар, Токо Экамби, Деппа.
Запасные: Тэтэрушану, Андерсен, Тете, Рафаэль, Диоманд, Мендес, Жан Лукас, Шерки, Бард, Рейне Аделаиде, Траоре, Дембеле.
"Бавария": Нойер, Кимми, Боатенг, Алаба, Дэвис, Алькантара, Горецкий, Перишич, Гнабри, Левандовски, Мюллер.
Запасные: Ульрайх, Хофманн, Одриосола, Зюле, Павар, Лукас Эрнандес, Хави Мартинес, Толиссо, Коман, Коутиньо, Кюизанс, Циркзее.
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 18 августа в полуфинале Лиги чемпионов французский ПСЖ победил немецкий "Лейпциг" со счетом 3:0 .
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