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Espreso.tvСпорт"Лион" - "Бавария": где и когда смотреть второй полуфинал Лиги чемпионов

"Лион" - "Бавария": где и когда смотреть второй полуфинал Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Сегодня, 19 августа, в полуфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" сыграет против французского "Лиона"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В четвертьфинале немецкий клуб разгромил испанскую "Барселону" со счетом 8: 2, а французы сенсационно прошли английский "Манчестер Сити" - 3: 1.

В финале победитель сегодняшнего матча сыграет против ПСЖ, который победил немецкий "Лейпциг" - 3: 0.

Лига чемпионов

Полуфинал

19 августа

"Лион" (Франция) - "Бавария" (Германия)

Лиссабон, стадион "Эштадиу Жозе Алвеладе"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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