"Лион" - "Бавария": где и когда смотреть второй полуфинал Лиги чемпионов
19 августа, 2020, 07:15
Сегодня, 19 августа, в полуфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" сыграет против французского "Лиона"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В четвертьфинале немецкий клуб разгромил испанскую "Барселону" со счетом 8: 2, а французы сенсационно прошли английский "Манчестер Сити" - 3: 1.
В финале победитель сегодняшнего матча сыграет против ПСЖ, который победил немецкий "Лейпциг" - 3: 0.
Лига чемпионов
Полуфинал
19 августа
"Лион" (Франция) - "Бавария" (Германия)
Лиссабон, стадион "Эштадиу Жозе Алвеладе"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 18 августа в полуфинале Лиги чемпионов французский ПСЖ победил немецкий «Лейпциг» со счетом 3: 0 .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-