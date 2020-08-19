"Лион" - "Бавария": где и когда смотреть второй полуфинал Лиги чемпионов

19 августа, 2020, 07:15

Сегодня, 19 августа, в полуфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" сыграет против французского "Лиона"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В четвертьфинале немецкий клуб разгромил испанскую "Барселону" со счетом 8: 2, а французы сенсационно прошли английский "Манчестер Сити" - 3: 1.

В финале победитель сегодняшнего матча сыграет против ПСЖ, который победил немецкий "Лейпциг" - 3: 0.

Лига чемпионов

Полуфинал

19 августа

"Лион" (Франция) - "Бавария" (Германия)

Лиссабон, стадион "Эштадиу Жозе Алвеладе"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

18 августа в полуфинале Лиги чемпионов французский ПСЖ победил немецкий «Лейпциг» со счетом 3: 0 .