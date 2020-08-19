"Должны пройти в безопасных условиях": Шмыгаль поручил Минздраву разработать рекомендации для проведения местных выборов
Об этом он сказал на заседании правительства в среду, 19 августа, передает Правительственный портал.
"Правительство уже сейчас начинает подготовку, чтобы безопасно провести местные выборы в октябре. У нас уже есть обращения и предложения общественных организаций по обеспечению избирательных комиссий необходимыми средствами защиты. Прошу Министерство здравоохранения отработать этот вопрос, разработать рекомендации по безопасному прохождению избирательного процесса" , - отметил Шмыгаль.
Он отметил, что времени осталось немного, поэтому следует как можно быстрее разработать соответствующие протоколы, рекомендации, предложения и передать их Центральной избирательной комиссии и на места.
- Напомним, Центральная избирательная комиссия официально назначила выборы на 25 октября.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на проведение местных выборов в октябре предусмотрено 2,3 млрд грн .
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