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Espreso.tvОбщество"Должны пройти в безопасных условиях": Шмыгаль поручил Минздраву разработать рекомендации для проведения местных выборов

"Должны пройти в безопасных условиях": Шмыгаль поручил Минздраву разработать рекомендации для проведения местных выборов


фото: vokrugsveta
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения разработать рекомендации по проведению местных выборов в связи с дальнейшим распространением коронавируса

Об этом он сказал на заседании правительства в среду, 19 августа, передает Правительственный портал.

"Правительство уже сейчас начинает подготовку, чтобы безопасно провести местные выборы в октябре. У нас уже есть обращения и предложения общественных организаций по обеспечению избирательных комиссий необходимыми средствами защиты. Прошу Министерство здравоохранения отработать этот вопрос, разработать рекомендации по безопасному прохождению избирательного процесса" , - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что времени осталось немного, поэтому следует как можно быстрее разработать соответствующие протоколы, рекомендации, предложения и передать их Центральной избирательной комиссии и на места.

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