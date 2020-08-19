"Барселона" назвала имя нового спортивного директора
19 августа, 2020, 14:41
Испанский футбольный клуб "Барселона" назначил новым спортивным директором Рамона Планеса
Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".
Планес сменил на этом посту француза Эрика Абидаля. Он работает в каталонском клубе с 2018 года и был ассистентом спортивного директора.
52-летний испанец имеет опыт работы в "Хетафе", "Эспаньоле", "Алавес" и английском "Тоттенхэмом".
- 19 августа испанский футбольный клуб "Барселона" назначил Рональда Кумана новым главным тренером .
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