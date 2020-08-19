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Espreso.tvСпорт"Барселона" назвала имя нового спортивного директора

"Барселона" назвала имя нового спортивного директора


фото: Getty Images
Испанский футбольный клуб "Барселона" назначил новым спортивным директором Рамона Планеса

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

Планес сменил на этом посту француза Эрика Абидаля. Он работает в каталонском клубе с 2018 года и был ассистентом спортивного директора.

52-летний испанец имеет опыт работы в "Хетафе", "Эспаньоле", "Алавес" и английском "Тоттенхэмом".

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