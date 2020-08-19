QR-коды для быстрого перехода на аккаунты: Instagram представил новую функцию

19 августа, 2020, 17:33

Отныне QR-код можно отсканировать и найти необходимый профиль компании или человека в Instagram

Об этом сообщает The Verge.

Соцсеть Instagram представила новую функцию генерирования QR-кодов.

Отныне в один клик можно отсканировать и найти необходимый профиль.

Главная идея этих QR-кодов состоит в том, что отныне компании смогут распечатать их и попросить клиентов отсканировать эти коды для того, чтобы можно было легко открыть аккаунт компании в соцсети. Там клиенты уже смогут, например, видеть часы работы фирмы, покупать товары или просто подписываться на последние новости компании.

Создать собственный код можно через меню настройки.

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