 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоQR-коды для быстрого перехода на аккаунты: Instagram представил новую функцию

QR-коды для быстрого перехода на аккаунты: Instagram представил новую функцию


фото: reuters
Отныне QR-код можно отсканировать и найти необходимый профиль компании или человека в Instagram

Об этом сообщает The Verge.

Соцсеть Instagram представила новую функцию генерирования QR-кодов.

Отныне в один клик можно отсканировать и найти необходимый профиль.

Главная идея этих QR-кодов состоит в том, что отныне компании смогут распечатать их и попросить клиентов отсканировать эти коды для того, чтобы можно было легко открыть аккаунт компании в соцсети. Там клиенты уже смогут, например, видеть часы работы фирмы, покупать товары или просто подписываться на последние новости компании.

Создать собственный код можно через меню настройки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 августа, 2020 среда

больше новостей

19 августа, 2020 среда

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать