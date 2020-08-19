ПСЖ установил историческое достижение в Лиге чемпионов

19 августа, 2020, 09:15

Французский футбольный клуб ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов впервые в истории

Об этом сообщает Opta в twitter.

18 августа ПСЖ обыграл в полуфинале немецкий "Лейпциг" - 3: 0. Клуб из Парижа вышел в финал Лиги чемпионов впервые в истории.

ПСЖ ранее играл в финале другого еврокубка лишь однажды: в 1996 году французы победили австрийский "Рапид" в решающем матче Кубка кубков.

В финале Лиги чемпионов ПСЖ 23 августа встретится с победителем второй полуфинальной игры между "Баварией" и французским "Лионом", которая состоится 19 августа.

110 - @PSG_English have reached their first ever European Cup / Champions League final; this was their 110th game in the competition - the most played by a side before reaching their first final, overtaking Arsenal's record of 90 between 1971-2006. Finally. #RBLPSG pic.twitter.com/vREUq2qYrX - OptaJoe (@OptaJoe) August 18, 2020

Напомним, 18 августа в полуфинале Лиги чемпионов французский ПСЖ победил немецкий "Лейпциг" со счетом 3: 0.

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