ПСЖ установил историческое достижение в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Opta в twitter.
18 августа ПСЖ обыграл в полуфинале немецкий "Лейпциг" - 3: 0. Клуб из Парижа вышел в финал Лиги чемпионов впервые в истории.
ПСЖ ранее играл в финале другого еврокубка лишь однажды: в 1996 году французы победили австрийский "Рапид" в решающем матче Кубка кубков.
В финале Лиги чемпионов ПСЖ 23 августа встретится с победителем второй полуфинальной игры между "Баварией" и французским "Лионом", которая состоится 19 августа.
110 - @PSG_English have reached their first ever European Cup / Champions League final; this was their 110th game in the competition - the most played by a side before reaching their first final, overtaking Arsenal's record of 90 between 1971-2006. Finally. #RBLPSG pic.twitter.com/vREUq2qYrX- OptaJoe (@OptaJoe) August 18, 2020
- Напомним, 18 августа в полуфинале Лиги чемпионов французский ПСЖ победил немецкий "Лейпциг" со счетом 3: 0.
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