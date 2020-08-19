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Espreso.tvСпортПСЖ установил историческое достижение в Лиге чемпионов

ПСЖ установил историческое достижение в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
Французский футбольный клуб ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов впервые в истории

Об этом сообщает Opta в twitter.

18 августа ПСЖ обыграл в полуфинале немецкий "Лейпциг" - 3: 0. Клуб из Парижа вышел в финал Лиги чемпионов впервые в истории.

ПСЖ ранее играл в финале другого еврокубка лишь однажды: в 1996 году французы победили австрийский "Рапид" в решающем матче Кубка кубков.

В финале Лиги чемпионов ПСЖ 23 августа встретится с победителем второй полуфинальной игры между "Баварией" и французским "Лионом", которая состоится 19 августа.

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