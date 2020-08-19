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Espreso.tvЭкономикаПриложение "Дий дома" переведут на английский: МЗ предоставило рекомендации Минцифры

Приложение "Дий дома" переведут на английский: МЗ предоставило рекомендации Минцифры

Министерство здравоохранения дало рекомендации Министерству цифровой трансформации перевести на английский язык интерфейс приложения "Дий дома" для лиц, въезжающих в Укаины из стран "красной" зоны

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

"Иностранные граждане, прибывающие в Украину из стран красной зоны, устанавливают приложение. По состоянию на сейчас интерфейс не переведен на английский язык, что затрудняет работу с этим приложением. Так же нам известно, что нет возможности получать смс-сообщения для регистрации в этом приложении на телефоны иностранных мобильных операторов. Об этом мы сообщили Минцифры, сейчас соответствующий функционал по отправке на международные телефоны уже работает. Что касается перевода, этот процесс также начат", - сказал Кучер.

Замминистра напомнил, что приложение "Дий дома" выполняет функцию отслеживания контактных лиц при въезде в Украину и контроля их самоизоляции дома.

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