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Espreso.tvМирПротесты в Беларуси: у Лукашенко посчитали убытки

Протесты в Беларуси: у Лукашенко посчитали убытки

Помощник президента Беларуси по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский заявил, что ущерб от протестов сейчас составляет не менее $500 млн

Об этом сообщает БТ .

"Стало известно, что убытки от протестов в Беларуси уже составили не менее $500 млн. А отсроченные исчисляются миллиардами", - заявил Бельский.

Чиновник отметил, что во время демонстраций и забастовок были "нарушены основы создаваемой годами системы зарубежного кредитования и пострадала инвестиционная привлекательность страны".

Бельский также отметил, что большинство частных предприятий "продолжает работать, укрепляясь на новых рынках", потерянных конкурентами в период коронавируса.

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