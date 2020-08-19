Протесты в Беларуси: у Лукашенко посчитали убытки

Об этом сообщает БТ .

"Стало известно, что убытки от протестов в Беларуси уже составили не менее $500 млн. А отсроченные исчисляются миллиардами", - заявил Бельский.

Чиновник отметил, что во время демонстраций и забастовок были "нарушены основы создаваемой годами системы зарубежного кредитования и пострадала инвестиционная привлекательность страны".

Бельский также отметил, что большинство частных предприятий "продолжает работать, укрепляясь на новых рынках", потерянных конкурентами в период коронавируса.

Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb