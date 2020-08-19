Протесты в Беларуси: у Лукашенко посчитали убытки
19 августа, 2020, 19:34
Помощник президента Беларуси по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский заявил, что ущерб от протестов сейчас составляет не менее $500 млн
Об этом сообщает БТ .
"Стало известно, что убытки от протестов в Беларуси уже составили не менее $500 млн. А отсроченные исчисляются миллиардами", - заявил Бельский.
Чиновник отметил, что во время демонстраций и забастовок были "нарушены основы создаваемой годами системы зарубежного кредитования и пострадала инвестиционная привлекательность страны".
Бельский также отметил, что большинство частных предприятий "продолжает работать, укрепляясь на новых рынках", потерянных конкурентами в период коронавируса.
Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-
-
18 августа, 2020 Протесты в Беларуси: посол страны в Словакии подал в отставку
Читайте также
-
-
17 августа, 2020 Где наше сокровище, там и сердце наше
-