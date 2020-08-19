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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: четырех представителей оппозиции отпустили из СИЗО

Протесты в Беларуси: четырех представителей оппозиции отпустили из СИЗО


фото: reuters
Белорусские силовики отпустили задержанных членов штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарыко

Об этом сообщает TUT.by .

Двух волонтеров штаба Виктора Бабарыка Артема Панасюка и Дмитрия Нагайченко и двух волонтеров-охранников штаба Тихановской Олега Моисеенко и Антона Сташевского освободили из СИЗО № 1 без предъявления обвинений.

Представителей штабов отпустили 18 августа, но стало известно об этом только сегодня. Охранников Тихановькой удерживали 10 дней, а об их местонахождении никто не знал.

  • 18 августа правозащитники сообщили, что мужа Светланы Тихановской, политзаключенного Сергея Тихановского этапировали в СИЗО в городе Жодино из-за  запланированной акции поддержки.

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