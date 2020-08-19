Протесты в Беларуси: четырех представителей оппозиции отпустили из СИЗО

19 августа, 2020, 11:15

Белорусские силовики отпустили задержанных членов штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарыко

Об этом сообщает TUT.by .

Двух волонтеров штаба Виктора Бабарыка Артема Панасюка и Дмитрия Нагайченко и двух волонтеров-охранников штаба Тихановской Олега Моисеенко и Антона Сташевского освободили из СИЗО № 1 без предъявления обвинений.

Представителей штабов отпустили 18 августа, но стало известно об этом только сегодня. Охранников Тихановькой удерживали 10 дней, а об их местонахождении никто не знал.

18 августа правозащитники сообщили, что мужа Светланы Тихановской, политзаключенного Сергея Тихановского этапировали в СИЗО в городе Жодино из-за запланированной акции поддержки.