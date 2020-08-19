Протесты в Беларуси: активисты собрали $ 3,7 млн на помощь пострадавшим и рабочим, которые бастуют

19 августа, 2020, 10:23

На фоне протестов в Беларуси активисты собрали для работников предприятий, которые объявили забастовку, более чем $ 1,1 млн, а для тех, кто пострадал от насилия, собрали еще $ 2,6 млн

Об этом сообщает TUT.BY .

Сумму для предприятий собрали благодаря пожертвованиям более 21 тысяч человек. Первыми получат финансовую поддержку МТЗ, МЗКТ и "Гродно Азот".

"Сегодня как никогда важно поддержать каждого, кто потерял работу из-за своих убеждений, и протянуть руку солидарности тем, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси", - пояснили организаторы сбора.

Также продолжается сбор средств для тех, кто пострадал от насилия со стороны силовиков.