Протесты в Беларуси: активисты собрали $ 3,7 млн на помощь пострадавшим и рабочим, которые бастуют
19 августа, 2020, 10:23
На фоне протестов в Беларуси активисты собрали для работников предприятий, которые объявили забастовку, более чем $ 1,1 млн, а для тех, кто пострадал от насилия, собрали еще $ 2,6 млн
Об этом сообщает TUT.BY .
Сумму для предприятий собрали благодаря пожертвованиям более 21 тысяч человек. Первыми получат финансовую поддержку МТЗ, МЗКТ и "Гродно Азот".
"Сегодня как никогда важно поддержать каждого, кто потерял работу из-за своих убеждений, и протянуть руку солидарности тем, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси", - пояснили организаторы сбора.
Также продолжается сбор средств для тех, кто пострадал от насилия со стороны силовиков.
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