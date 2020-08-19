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Espreso.tvОбществоПрокуратура расследует гибель 14 человек во время оккупации Россией Славянска

Прокуратура расследует гибель 14 человек во время оккупации Россией Славянска

Прокуратура Славянска проводит расследование 14 смертей, которые произошли во время оккупации города российскими вооруженными формированиями

Об этом сообщили в пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Прокуратура контролирует расследование по факту гибели 14 человек во время оккупации г.. Славянская НВФ РФ ... При процессуальном руководстве Славянской местной прокуратуры проводится досудебное расследование в уголовном производстве по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины ", - говорится в сообщении.

24 июля 2014 года на территории детской больницы в Славянске было обнаружено место захоронения 14 человек, погибших в период временной оккупации города представителями незаконных вооруженных формирований РФ.

В рамках расследования с целью идентификации неопознанных тел в течение августа проведена эксгумация останков.

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