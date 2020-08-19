Прокуратура расследует гибель 14 человек во время оккупации Россией Славянска

19 августа, 2020, 09:31

Прокуратура Славянска проводит расследование 14 смертей, которые произошли во время оккупации города российскими вооруженными формированиями

Об этом сообщили в пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Прокуратура контролирует расследование по факту гибели 14 человек во время оккупации г.. Славянская НВФ РФ ... При процессуальном руководстве Славянской местной прокуратуры проводится досудебное расследование в уголовном производстве по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины ", - говорится в сообщении.

24 июля 2014 года на территории детской больницы в Славянске было обнаружено место захоронения 14 человек, погибших в период временной оккупации города представителями незаконных вооруженных формирований РФ.

В рамках расследования с целью идентификации неопознанных тел в течение августа проведена эксгумация останков.