Прокуратура расследует гибель 14 человек во время оккупации Россией Славянска
Об этом сообщили в пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
"Прокуратура контролирует расследование по факту гибели 14 человек во время оккупации г.. Славянская НВФ РФ ... При процессуальном руководстве Славянской местной прокуратуры проводится досудебное расследование в уголовном производстве по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины ", - говорится в сообщении.
24 июля 2014 года на территории детской больницы в Славянске было обнаружено место захоронения 14 человек, погибших в период временной оккупации города представителями незаконных вооруженных формирований РФ.
В рамках расследования с целью идентификации неопознанных тел в течение августа проведена эксгумация останков.
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