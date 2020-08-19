 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаПравительство предполагает завершить строительство двух аэропортов до 2023 года, - Шмыгаль

Правительство предполагает завершить строительство двух аэропортов до 2023 года, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров внес изменения в Государственную целевую программу развития аэропортов до 2023 года, согласно которым запланирована достройка международного аэропорта "Одесса" и строительство аэропорта "Мукачево"

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Теlegram.

"Сегодня на заседании Правительства мы внесли изменения в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года", - написал он.

По его словам, предполагается, в частности, дополнительно выделить 117 млн грн для завершения строительных работ и ввода в эксплуатацию аэродрома международного аэропорта "Одесса".

Кроме того, планируется проектирование и строительство аэропорта "Мукачево", который, по словам премьера, станет составной Западного транспортного узла Украины и будет способствовать развитию инфраструктуры пятого Критского транспортного коридора.

  • Напомним, ранее Шмыгаль сообщил, что Украина и Словакия договорились о возобновлении работы аэропорта "Ужгород".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 августа, 2020 среда

больше новостей

19 августа, 2020 среда

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать