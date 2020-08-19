Правительство предполагает завершить строительство двух аэропортов до 2023 года, - Шмыгаль

19 августа, 2020, 15:52

Кабинет министров внес изменения в Государственную целевую программу развития аэропортов до 2023 года, согласно которым запланирована достройка международного аэропорта "Одесса" и строительство аэропорта "Мукачево"

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Теlegram.

"Сегодня на заседании Правительства мы внесли изменения в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года", - написал он.

По его словам, предполагается, в частности, дополнительно выделить 117 млн грн для завершения строительных работ и ввода в эксплуатацию аэродрома международного аэропорта "Одесса".

Кроме того, планируется проектирование и строительство аэропорта "Мукачево", который, по словам премьера, станет составной Западного транспортного узла Украины и будет способствовать развитию инфраструктуры пятого Критского транспортного коридора.

Напомним, ранее Шмыгаль сообщил, что Украина и Словакия договорились о возобновлении работы аэропорта "Ужгород".

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