Правительство предполагает завершить строительство двух аэропортов до 2023 года, - Шмыгаль
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Теlegram.
"Сегодня на заседании Правительства мы внесли изменения в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года", - написал он.
По его словам, предполагается, в частности, дополнительно выделить 117 млн грн для завершения строительных работ и ввода в эксплуатацию аэродрома международного аэропорта "Одесса".
Кроме того, планируется проектирование и строительство аэропорта "Мукачево", который, по словам премьера, станет составной Западного транспортного узла Украины и будет способствовать развитию инфраструктуры пятого Критского транспортного коридора.
- Напомним, ранее Шмыгаль сообщил, что Украина и Словакия договорились о возобновлении работы аэропорта "Ужгород".
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