Поджог авто проекта "Схемы": в Freedom House назвали произошедшее "давлением на журналистов"
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Правоохранительные органы Украины должны сделать все возможное, чтобы найти виновных в поджоге автомобиля команды журналистов и привлечь их к ответственности", - заявил Марк Берендт, директор программ Freedom House в Европе и Евразии.
Он отметил, что инцидент стал "очередным элементом давления на команду за их антикоррупционные расследования".
"Подобные посягательство на свободу слова должны быть тщательно расследованы. Кроме того, эскалация от угроз к поджогу требует реакции высших должностных лиц, которые обязаны обеспечивать защиту журналистов и медиа от подобных угроз", - отметил Берендт.
- Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".
- Журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач заявил, что за этим авто следили работники Управления госохраны. В УГО отрицали слежение за журналистами.
- Нацполиция открыла дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
- В МВД пообещали "объективное расследование" поджога и возможного прослушивания Ткача.
- Появилось видео поджога автомобиля "Схем".
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