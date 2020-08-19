Поджог авто проекта "Схемы": в Freedom House назвали произошедшее "давлением на журналистов"

19 августа, 2020, 12:57

В правозащитной организации Freedom House прокомментировали поджог авто проекта расследований "Схемы"

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Правоохранительные органы Украины должны сделать все возможное, чтобы найти виновных в поджоге автомобиля команды журналистов и привлечь их к ответственности", - заявил Марк Берендт, директор программ Freedom House в Европе и Евразии.

Он отметил, что инцидент стал "очередным элементом давления на команду за их антикоррупционные расследования".

"Подобные посягательство на свободу слова должны быть тщательно расследованы. Кроме того, эскалация от угроз к поджогу требует реакции высших должностных лиц, которые обязаны обеспечивать защиту журналистов и медиа от подобных угроз", - отметил Берендт.

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".

Журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач заявил, что за этим авто следили работники Управления госохраны. В УГО отрицали слежение за журналистами.

Нацполиция открыла дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

В МВД пообещали "объективное расследование" поджога и возможного прослушивания Ткача.

Появилось видео поджога автомобиля "Схем".