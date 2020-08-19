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Espreso.tvОбществоПоджог авто проекта "Схемы": в Freedom House назвали произошедшее "давлением на журналистов"

Поджог авто проекта "Схемы": в Freedom House назвали произошедшее "давлением на журналистов"


фото: rfe
В правозащитной организации Freedom House прокомментировали поджог авто проекта расследований "Схемы"

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Правоохранительные органы Украины должны сделать все возможное, чтобы найти виновных в поджоге автомобиля команды журналистов и привлечь их к ответственности", - заявил Марк Берендт, директор программ Freedom House в Европе и Евразии.

Он отметил, что инцидент стал "очередным элементом давления на команду за их антикоррупционные расследования".

"Подобные посягательство на свободу слова должны быть тщательно расследованы. Кроме того, эскалация от угроз к поджогу требует реакции высших должностных лиц, которые обязаны обеспечивать защиту журналистов и медиа от подобных угроз", - отметил Берендт.

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