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Espreso.tvОбществоПод Кривым Рогом пьяный мужчина угрожал взорвать мост динамитом

Под Кривым Рогом пьяный мужчина угрожал взорвать мост динамитом


фото: npu.gov.ua
19 августа около 2-х ночи в полицию позвонил мужчина и заявил, что с помощью гранат и динамита хочет взорвать мост в с. Лозоватка Криворожского района

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Для проверки сообщения на место происшествия выехали сотрудники полиции, в том числе работники взрывотехнической службы и кинологи.

Проверка не выявила никаких взрывных предметов на мосту.

"В ходе дальнейших оперативных мероприятий полицейские установили мужчину, который оставил ложное сообщение о заминировании. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания. Во время общения с правоохранителями он вел себя агрессивно, угрожал окружающим, а при задержании пытался скрыться ", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности мужчине грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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