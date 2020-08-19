По делу Шеремета прослушивали телефоны Стерненко и друзей Гандзюк, - Бабель

19 августа, 2020, 12:38

По данным журналистов, следствие в рамках дела об убийстве Павла Шеремета прослушивало Сергея Стерненко, крымскотатарского правозащитника Энвера Кадырова и знакомых Екатерины Гандзюк

Об этом говорится в материале "Бабеля".

Журналисты прочитали 30 томов дела и обнаружили, что телефон Сергея Стерненко фигурирует в деле об убийстве Павла Шеремета.

По информации журналистов, первым внимание следствия привлек музыкант Андрей Антоненко. Его номер впервые появился в документах Нацполиции за год до задержания - в декабре 2018 года. Тогда департамент уголовного розыска попросил заместителя начальника ГСУ Нацполиции обратиться в суд с просьбой получить доступ к обширному списку телефонных номеров. В феврале 2019-го суд такое разрешение дал - в распоряжении полиции появилась информация об интернет-трафик, дату, время, продолжительность звонков и местонахождение телефонов от 1 января 2016 года по февраль 2019 года. Информацию предоставил Vodafone.

Журналисты отметили, что адвокат Виталий Коломиец, который защищает и Яну Дугарь и Сергея Стерненко, узнал, что телефон его клиента фигурировал в деле Шеремета, от "Бабеля". Он предполагает, что доступ к телефону Стерненко мог помочь следствию "решать личные задачи" и собирать информацию против оппонентов власти. Также он напомнил, что оба дела - Стерненко и Шеремета - вели одни и те же следователи.

По данным журналистов, постановлениями следственных судей в общей массе телефонных соединений якобы для расследования убийства Павла Шеремета изымались трафики мобильных операторов также крымскотатарского активиста Энвера Кадырова - главы правления "Правоззахисного движения Крыма".

Также следователи изучали номера членов организации "Пластунивская сотня".

По словам близкого к следствию источника "Бабеля", разработку большого списка абонентов начали с Антоненко. Впоследствии, проанализировав его контакты, вышли на Юлию Кузьменкои через них на Яну Дугарь. По Антоненко и Кузьменко начали следить и прослушивать их летом 2019-го, по Дугарь - осенью того же года, семью Грищенко.

Журналисты заявляют, что следствие проверяло знакомы ли Антоненко, Кузьменко и Дугарь с людьми, которые фигурировали в других уголовных делах, в частности проверяли возможные контакты с Борисом Германом - организатором покушения на Аркадия Бабченко и группой лиц, который притягнулидо ответственности за убийство Амины Окуевой - Виктором Балацким, Александром Корниевским и Иваном Каралюсом. Отмечается, что никаких связей следствием не установлено.

К большому перечню номеров, доступ к которым получила полиция, также попали телефоны, которые фигурировали в деле Екатерины Гандзюк и делам об убийствах с помощью взрывчатки или огнестрельного оружия.

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