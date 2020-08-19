Перемирие на Донбассе: боевики один раз обстреляли украинские позиции

19 августа, 2020, 17:59

В среду, 19 августа, боевики на Донбассе один раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, в обеденное время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников вблизи Луганского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные огонь не раскрывали и на провокацию не поддались.

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