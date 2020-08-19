 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОМОН в Минске разогнал людей, которые собрались у проходной МТЗ в поддержку рабочих

ОМОН в Минске разогнал людей, которые собрались у проходной МТЗ в поддержку рабочих


фото: reuters
В Минске утром 19 августа люди собрались у проходной Минского тракторного завода, чтобы поддержать рабочих, однако их разогнал ОМОН

Как сообщает tut.by, к проходной МТЗ пришли работники предприятия, которые вчера по договоренности с гендиректором написали заявления на отпуск за свой счет, а также неравнодушные люди.

Вскоре ОМОН оттеснил людей, которые собрались у проходной, ближе к выходу в метро.

Позже люди снова подошли ближе к заводу, но силовики, к которым до этого момента прибыло подкрепление, снова не позволили им здесь находиться. Они обступили людей и оттеснили их ближе к Дворцу культуры тракторного завода, а затем - на противоположную сторону улицы Долгобродской.

Корреспондент сообщает, что ОМОН отвел в сторону одного из мужчин. Неизвестно, задержали ли его в дальнейшем.

  • Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
  • Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".
  • Кроме того. он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости", и пообещал "розберетися" с противниками действующей власти.
  • 18 августа сотрудники предприятия "Беларуськалий" прекратили добычу руды после начала забастовки, из-за чего им угрожают увольнением.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 августа, 2020 среда

больше новостей

19 августа, 2020 среда

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать