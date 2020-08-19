ОМОН в Минске разогнал людей, которые собрались у проходной МТЗ в поддержку рабочих

19 августа, 2020, 10:58

В Минске утром 19 августа люди собрались у проходной Минского тракторного завода, чтобы поддержать рабочих, однако их разогнал ОМОН

Как сообщает tut.by, к проходной МТЗ пришли работники предприятия, которые вчера по договоренности с гендиректором написали заявления на отпуск за свой счет, а также неравнодушные люди.

Вскоре ОМОН оттеснил людей, которые собрались у проходной, ближе к выходу в метро.

Позже люди снова подошли ближе к заводу, но силовики, к которым до этого момента прибыло подкрепление, снова не позволили им здесь находиться. Они обступили людей и оттеснили их ближе к Дворцу культуры тракторного завода, а затем - на противоположную сторону улицы Долгобродской.

Корреспондент сообщает, что ОМОН отвел в сторону одного из мужчин. Неизвестно, задержали ли его в дальнейшем.

Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.

Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".

Кроме того. он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости", и пообещал "розберетися" с противниками действующей власти.

18 августа сотрудники предприятия "Беларуськалий" прекратили добычу руды после начала забастовки, из-за чего им угрожают увольнением.

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