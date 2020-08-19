Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионского скандала

19 августа, 2020, 14:51

Министерство иностранных дел Норвегии приняло решение выслать российского дипломата после встречи с завербованным норвежским гражданином

Об этом сообщает NRK .

В МИД решили не раскрывать имя депортированного россиянина. Но известно, что он работал в торговом отделе посольства России.

"Он совершил действия, несовместимые с его ролью и дипломатическим статусом", - заявил представитель МИД.

По данным NRK, посольство России было проинформировано об объявлении своего сотрудника персоной нон грата во вторник днем, 18 августа. Ему дали 72 часа, чтобы покинуть Норвегию.

Накануне власти Норвегии задержали местного жителя по подозрению в передаче сведений иностранному шпиону. Он был арестован во время встречи с российским дипломатом в пиццерии в Осло.

Гражданин Норвегии Харшарн Сингх Татгар на допросе подтвердил, что передавал информацию российскому дипломату и получал от него деньги. Его обвинили в разглашении государственной тайны и взяли под стражу на четыре недели.

Подозреваемый с 2012 года работает в компании DNV GL (Det Norske Veritas).

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